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ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ КВАРЦЕВЫЙ АГЛОМЕРАТ
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Изделия из искусственного камня от производителя

С 2009 года мы производим столешницы для кухни и ванной, подоконники, барные стойки и стойки-ресепшн, а также любые другие изделия для интерьера. Наш каталог материалов насчитывает более 1000 образцов, а оборудование позволяет создавать изделия любых форм.

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БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР
Наш специалист привезёт 1000 образцов, сделает замер помещения и поможет оптимизировать бюджет.
ВЫЗВАТЬ СПЕЦИАЛИСТА
БЕСПЛАТНЫЙ
ЗАМЕР
Привезём более 1000
образцов камня.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ОТ 1 ДНЯ
У Камнелон собственное
производство в Москве.
10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ
Гарантия на работы
и устранение повреждений.
ЛЮБЫЕ
ВИДЫ ОПЛАТЫ
Принимаем любые платежи.
Платите так, как удобно вам!
ПРОДУКЦИЯ
В рамках нашего производства мы можем предложить
изготовление вашего заказа из искусственного камня
или кварцевого агломерата.
ПОЛУЧИТЕ
СКИДКУ 5%
Столешницы для кухни
Столешницы для кухни

Великолепный внешний вид и прекрасные эксплуатационные свойства.

Выбрать
Выберите материал
В рамках нашего производства мы можем предложить изготовление вашего заказа из искусственного камня или кварца.
ИСКУССТВЕНЫЙ КАМЕНЬ Ниже цена, любые формы, больше цветов. КВАРЦЕВЫЙ АГЛОМЕРАТ Выше прочность, влагостойкость и гигиеничность.
Столешницы в ванную
Столешницы в ванную

Оптимальное применение и в ванной комнате.

Выбрать
Выберите материал
В рамках нашего производства мы можем предложить изготовление вашего заказа из искусственного камня или кварца.
ИСКУССТВЕНЫЙ КАМЕНЬ Ниже цена, любые формы, больше цветов. КВАРЦЕВЫЙ АГЛОМЕРАТ Выше прочность, влагостойкость и гигиеничность.
Подоконники
Подоконники

Надёжные решения для оформления оконных проёмов.

Выбрать
Выберите материал
В рамках нашего производства мы можем предложить изготовление вашего заказа из искусственного камня или кварца.
ИСКУССТВЕНЫЙ КАМЕНЬ Ниже цена, любые формы, больше цветов. КВАРЦЕВЫЙ АГЛОМЕРАТ Выше прочность, влагостойкость и гигиеничность.
Стойки
Стойки

Барные и кассовые стойки, стойки-ресепшн для вашей компании.

Выбрать
Выберите материал
В рамках нашего производства мы можем предложить изготовление вашего заказа из искусственного камня или кварца.
ИСКУССТВЕНЫЙ КАМЕНЬ Ниже цена, любые формы, больше цветов. КВАРЦЕВЫЙ АГЛОМЕРАТ Выше прочность, влагостойкость и гигиеничность.
Столы
Столы

Столы любых форм и размеров по индивидуальному проекту.

Выбрать
Выберите материал
В рамках нашего производства мы можем предложить изготовление вашего заказа из искусственного камня или кварца.
ИСКУССТВЕНЫЙ КАМЕНЬ Ниже цена, любые формы, больше цветов. КВАРЦЕВЫЙ АГЛОМЕРАТ Выше прочность, влагостойкость и гигиеничность.
Другие изделия
Другие изделия

Полки, поддоны, ванны и любые предметы интерьера.

Выбрать
Выберите материал
В рамках нашего производства мы можем предложить изготовление вашего заказа из искусственного камня или кварца.
ИСКУССТВЕНЫЙ КАМЕНЬ Ниже цена, любые формы, больше цветов. КВАРЦЕВЫЙ АГЛОМЕРАТ Выше прочность, влагостойкость и гигиеничность.
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Кварцевый агломерат
Ashford Fog
Ashford Fog
Radianz
НАШИ РАБОТЫ
Наши изделия в лучших интерьерах –
подтверждение нашего
профессионализма!
Столешница Г-образной формы для кухни из искусственного камня Hanex T025 (Корея). Дополнительно: интегрированная мойка.

Столешница Г-образной формы для кухни из искусственного камня Hanex T025 (Корея). Дополнительно: интегрированная мойка.

ХОЧУ Столешницу Г-образной формы для кухни из искусственного камня

Столешница прямая + барная стойка с ногой для кухни из искусственного камня Grandex A404 (Корея).

Столешница прямая + барная стойка с ногой для кухни из искусственного камня Grandex A404 (Корея).

ХОЧУ Столешницу прямую + барную стойку с ногой для кухни из искусственного камня

Столешница П-образной формы для кухни из искусственного камня Corian Sonora (США). Дополнительно: нижний монтаж мойки.

Столешница П-образной формы для кухни из искусственного камня Corian Sonora (США). Дополнительно: нижний монтаж мойки.

ХОЧУ Столешницу П-образной формы для кухни из искусственного камня

Столешница Г-образной формы для кухни из искусственного камня Tristone F122 (Корея).

Столешница Г-образной формы для кухни из искусственного камня Tristone F122 (Корея).

ХОЧУ Столешницу Г-образной формы для кухни из искусственного камня

Столешница П-образной формы + стеновая панель для кухни из искусственного камня Staron PI811 (Корея). Дополнительно: интегрированная мойка.

Столешница П-образной формы + стеновая панель для кухни из искусственного камня Staron PI811 (Корея). Дополнительно: интегрированная мойка.

ХОЧУ Столешницу П-образной формы + стеновую панель для кухни из искусственного камня

Столешница Г-образной формы для кухни из искусственного камня Hi-Macs G110 (Корея). Дополнительно: интегрированная мойка + проточки.

Столешница Г-образной формы для кухни из искусственного камня Hi-Macs G110 (Корея). Дополнительно: интегрированная мойка + проточки.

ХОЧУ Столешницу Г-образной формы для кухни из искусственного камня

Столешница П-образной формы для кухни из искусственного камня Grandex S208 (Корея).

Столешница П-образной формы для кухни из искусственного камня Grandex S208 (Корея).

ХОЧУ Столешницу П-образной формы для кухни из искусственного камня

Столешница Г-образная для кухни из искусственного камня Tristone F104 (Южная Корея). Дополнительно: мойка подстольного монтажа.

Столешница Г-образная для кухни из искусственного камня Tristone F104 (Южная Корея). Дополнительно: мойка подстольного монтажа.

ХОЧУ Столешницу Г-образную для кухни из искусственного камня

Столешница Г-образная для кухни из искусственного камня Grandex A413 (Южная Корея). Дополнительно: интегрированная мойка.

Столешница Г-образная для кухни из искусственного камня Grandex A413 (Южная Корея). Дополнительно: интегрированная мойка.

ХОЧУ Столешницу Г-образную для кухни из искусственного камня

Прямая столешница для кухни из искусственного камня Hanex S008 (Южная Корея)

Прямая столешница для кухни из искусственного камня Hanex S008 (Южная Корея)

ХОЧУ Прямую столешницу для кухни из искусственного камня

Г-образная кухонная столешница из искусственного камня Grandex A404 (Южная Корея)

Г-образная кухонная столешница из искусственного камня Grandex A404 (Южная Корея)

ХОЧУ Г-образную кухонную столешницу из искусственного камня

Г-образная столешница для кухни из искусственного камня LG Hi-Macs G010 (Южная Корея). Дополнительно: мойка подстольного монтажа.

Г-образная столешница для кухни из искусственного камня LG Hi-Macs G010 (Южная Корея). Дополнительно: мойка подстольного монтажа.

ХОЧУ Г-образную столешницу для кухни из искусственного камня

Столешница Г-образная из искусственного камня Grandex D304 (Южная Корея). Дополнительно: интегрированная мойка.

Столешница Г-образная из искусственного камня Grandex D304 (Южная Корея). Дополнительно: интегрированная мойка.

ХОЧУ Столешницу Г-образную из искусственного камня

Столешница Г-образная из искусственного камня Tristone F106 (Южная Корея). Дополнительно: мойка подстольного монтажа; подиум для варочной панели

Столешница Г-образная из искусственного камня Tristone F106 (Южная Корея). Дополнительно: мойка подстольного монтажа; подиум для варочной панели

ХОЧУ Столешницу Г-образную из искусственного камня

Столешница Г-образная из искусственного камня Tristone F213 (Южная Корея). Дополнительно: мойка подстольного монтажа.

Столешница Г-образная из искусственного камня Tristone F213 (Южная Корея). Дополнительно: мойка подстольного монтажа.

ХОЧУ Столешницу Г-образную из искусственного камня

Столешница для кухни из кварцевого агломерата Samsung Radianz Verona Verde (Южная Корея)

Столешница для кухни из кварцевого агломерата Samsung Radianz Verona Verde (Южная Корея)

ХОЧУ Столешницу для кухни из кварцевого агломерата samsung radianz verona verde (Южную Корея)

Столешница для кухни из кварцевого агломерата Silestone White Arabesque (Испания)

Столешница для кухни из кварцевого агломерата Silestone White Arabesque (Испания)

ХОЧУ Столешницу для кухни из кварцевого агломерата silestone white arabesque (Испания)

Столешница для кухни из кварцевого агломерата Vicostone Silver Sea (Вьетнам)

Столешница для кухни из кварцевого агломерата Vicostone Silver Sea (Вьетнам)

ХОЧУ Столешницу для кухни из кварцевого агломерата vicostone silver sea (Вьетнам)

Столешница из кварцевого агломерата Caesarstone Symphony Grey (Израиль)

Столешница из кварцевого агломерата Caesarstone Symphony Grey (Израиль)

ХОЧУ Столешницу из кварцевого агломерата caesarstone symphony grey (Израиль)

Столешница из кварцевого агломерата Samsung Latte Diamond White (Южная Корея)

Столешница из кварцевого агломерата Samsung Latte Diamond White (Южная Корея)

ХОЧУ Столешницу из кварцевого агломерата samsung latte diamond white (Южную Корея)

Столешница из кварцевого агломерата Caesarstone Dream Marfil (Израиль)

Столешница из кварцевого агломерата Caesarstone Dream Marfil (Израиль)

ХОЧУ Столешницу из кварцевого агломерата caesarstone dream marfil (Израиль)

Столешница для кухни из кварцевого агломерата Cambria Canterbury (США)

Столешница для кухни из кварцевого агломерата Cambria Canterbury (США)

ХОЧУ Столешницу для кухни из кварцевого агломерата cambria canterbury (США)

Столешница для кухни из кварцевого агломерата Vicostone Diamante (Вьетнам)

Столешница для кухни из кварцевого агломерата Vicostone Diamante (Вьетнам)

ХОЧУ Столешницу для кухни из кварцевого агломерата vicostone diamante (Вьетнам)

ЕСТЬ ГОТОВЫЙ ПРОЕКТ?

Если у вас уже есть проект помещения, то достаточно приложить его к заявке и через 5 минут наши менеджеры назовут финальную стоимость работ.

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ЗАКАЗАТЬ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
КАЧЕСТВО
ПРЕВЫШЕ
ВСЕГО

Наше производство существует с 2009 года. Общая площадь цеха составляет 1200м2.
Каждое изделие соответствует стандарту ГОСТ 16371-93.

КАЧЕСТВО
ВО ВСЁМ!

Мы используем исключительно сертифицированные материалы и профессиональное оборудование Festool, Makita, Dewalt и Keiser.

МНОГОЛЕТНИЙ
ОПЫТ

Минимальный стаж наших мастеров, задействованных на производственном участке, составляет 5 лет.

РАЗНООБРАЗИЕ
ПРОДУКЦИИ

Наш каталог материалов насчитывает более 1000 образцов искусственного камня и кварцевого агломерата.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЗА 5 ДНЕЙ

Процессы производства регламентированы, что позволяет соблюдать сроки. Неделя от заказа до установки – реально!

РАСЧЁТ
ЗА 5 МИНУТ

Наши менеджеры сделают расчёт всего за 5 минут, а стоимость не изменится в процессе производства и установки.

ГАРАНТИЙНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

На каждое изделие вы получаете гарантию 10 лет. Также мы предлагаем услуги по ремонту, полировке и устранению сколов.

ДЕРЖИМ
СРОКИ
И ОБЕЩАНИЯ

Каждое наше изделие перед отправкой на монтаж проходит проверку в отделе технического контроля.

ВСЕГДА
ДУМАЕМ
О КЛИЕНТЕ

Мы профессионально работаем с искусственным камнем, готовы предложить вам оптимальные условия и гарантировать высочайшее качество оказываемых услуг.

НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

Мы рассчитываем заказ, исходя из внутреннего курса доллара. Сохраняем цены на 30% ниже мебельных салонов.

ЧИСТОТА
ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

Наши специалисты оставят после себя безупречную чистоту. Не только в квартире, но и на строительном объекте.

ПОДАРКИ
И СКИДКИ

Мы готовы предложить выгодные скидки для наших клиентов. Регулярные скидки и акции – ещё один повод выбрать «Камнелон»!

КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ
Среди наших клиентов не только частные лица, но и крупные компании.
СОТРУДНИЧЕСТВО
Мы предлагаем свои услуги не только частным клиентам.
Мебельные салоны
Мебельные салоны
Архитекторы и дизайнеры
Архитекторы и дизайнеры
Строительные компании
Строительные компании
ПОЛУЧИТЕ СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ
ЗАЯВКА НА БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР

Наш специалист привезёт 1000 образцов искусственного камня и кварцевого агломерата, сделает замер помещения и поможет оптимизировать бюджет. И всё это бесплатно!

Производство изделий из искусственного камня и кварцевого агломерата от "Камнелон"

Современный дизайн домов, офисов, отелей ориентирован на принципиально новые материалы. Наша компания использует для производства цельный акриловый камень и кварцевый агломерат, которые сочетают привлекательность природного материала и улучшенные характеристики. У нас можно заказать столешницы из искусственного камня от производителя, а также производство любой мебели, отделки и предметов интерьера. На правах официального обработчика мы создаем в собственных цехах изделия из материалов, качество и декоративные характеристики которых признаны во всем мире.

Наша коллекция включает акрил марок «Corian», «Grandex», «Samsung Staron», «LG Hi-Macs», «Hanex», «Tristone», а также кварц марок «Avant», «Cambria», «Samsung Radianz», «Vicostone», «Silestone», «Technistone», «Caesarstone». Каждая марка состоит из разных серий, которые отличаются фактурой и оттенком.
Всего в каталоге есть более 1000 образцов, из которых мы изготавливаем под заказ:

● столешницы для ванной комнаты, кухни;
● подоконники – традиционные, эркерные, каскадные;
● стойки – барные, кассовые, ресепшн;
● столы любого назначения и формы;
● ванны, раковины, полки, рабочие поверхности.

Почему стоит заказать изделия из камня у нас?

У нас можно купить изделия со стандартными параметрами или заказать изготовление модели любого размера и геометрической формы.
Основные «плюсы» наших услуг:

● большой выбор сертифицированного искусственного камня;
● цеха с парком высокотехнологичных станков;
● изготовления предметов со сложной изогнутой формой;
● бесплатное соединение элементов, изготовление бортиков, кромок, вырезов;
● доставка по Москве и Московской области и монтаж под ключ с гарантией.

Положительные отзывы клиентов и наши изделия в интерьерах лучших отелей, ресторанов и особняков – подтверждение качества наших услуг!

НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО РАСПОЛОЖЕНО В МОСКВЕ

Для доставки готовой продукции нам потребуется минимум времени, а вы можете посетить наш цех.

Волгоградский проспект, д.47
+7 499 877 12 96