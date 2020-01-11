С 2009 года мы производим столешницы для кухни и ванной, подоконники, барные стойки и стойки-ресепшн, а также любые другие изделия для интерьера. Наш каталог материалов насчитывает более 1000 образцов, а оборудование позволяет создавать изделия любых форм.
Великолепный внешний вид и прекрасные эксплуатационные свойства.
Оптимальное применение и в ванной комнате.
Надёжные решения для оформления оконных проёмов.
Барные и кассовые стойки, стойки-ресепшн для вашей компании.
Столы любых форм и размеров по индивидуальному проекту.
Полки, поддоны, ванны и любые предметы интерьера.
Столешница Г-образной формы для кухни из искусственного камня Hanex T025 (
Столешница прямая + барная стойка с ногой для кухни из искусственного камня Grandex A404 (
Столешница П-образной формы для кухни из искусственного камня Corian Sonora (США). Дополнительно: нижний монтаж мойки.
Столешница Г-образной формы для кухни из искусственного камня Tristone F122 (
Столешница П-образной формы + стеновая панель для кухни из искусственного камня Staron PI811 (
Столешница Г-образной формы для кухни из искусственного камня Hi-Macs G110 (
Столешница П-образной формы для кухни из искусственного камня Grandex S208 (
Столешница Г-образная для кухни из искусственного камня Tristone F104 (
Столешница Г-образная для кухни из искусственного камня Grandex A413 (
Прямая столешница для кухни из искусственного камня Hanex S008 (
Г-образная кухонная столешница из искусственного камня Grandex A404 (
Г-образная столешница для кухни из искусственного камня LG Hi-Macs G010 (
Столешница Г-образная из искусственного камня Grandex D304 (
Столешница Г-образная из искусственного камня Tristone F106 (
Столешница Г-образная из искусственного камня Tristone F213 (
Столешница для кухни из кварцевого агломерата Samsung Radianz Verona Verde (
Столешница для кухни из кварцевого агломерата Silestone White Arabesque (Испания)
Столешница для кухни из кварцевого агломерата Vicostone Silver Sea (Вьетнам)
Столешница из кварцевого агломерата Caesarstone Symphony Grey (Израиль)
Столешница из кварцевого агломерата Samsung Latte Diamond White (
Столешница из кварцевого агломерата Caesarstone Dream Marfil (Израиль)
Столешница для кухни из кварцевого агломерата Cambria Canterbury (США)
Столешница для кухни из кварцевого агломерата Vicostone Diamante (Вьетнам)
Барная стойка с ногой из искусственного камня Сorian Designer White (США).
Барная стойка из искусственного камня Hanex S019 (
Барная стойка из искусственного камня Grandex A413 (
Барная стойка из искусственного камня Grandex P104 (
Барная стойка из искусственного камня Hi-Macs S022 (
Барная стойка из искусственного камня Tristone F211 (
Барная стойка из искусственного камня Staron SO423 (
Барная стойка с переходом из искусственного камня Tristone А104 (
Барная стойка для дома из искусственного камня Corian Canyon (Dupont, США)
Барная стойка с опорой из искусственного камня Corian Dove (Dupont, США)
Двухуровневая барная стойка из искусственного камня Corian Lava Rock (США)
Стойка для бара из искусственного камня Corian Serpentine Green (Dupont, США)
Барная стойка для кафе из искусственного камня LG Hi-Macs S034 (
Барная стойка с подсветкой из искусственного камня Staron BW010 (
Радиусная барная стойка из искусственного камня Tristone E609 (
Барная стойка для дома с опорой из искусственного камня Tristone A104 (
Барная стойка из кварцевого агломерата Technistone Starlight Brown (Чехия)
Барная стойка из кварцевого агломерата Vicostone Valley White (Вьетнам)
Барная стойка из кварцевого агломерата Vicostone Argento (Вьетнам)
Барная стойка из кварцевого агломерата Vicostone Statuario (Вьетнам)
Столешница прямая для сан.узла из искусственного камня Grandex P104 (
Столешница прямая для сан.узла из искусственного камня Hanex S016 (
Столешница прямая для сан.узла из искусственного камня Staron BW010 (
Столешница прямая для сан.узла из искусственного камня Corian Nocturne (США). Дополнительно: нижний монтаж раковин.
Столешница прямая для сан.узла из искусственного камня Corian Bisque (США). Дополнительно: интегрированная раковина.
Столешница прямая для сан.узла из искусственного камня Neomarm (Китай). Дополнительно: нижний монтаж раковины.
Столешница для ванной комнаты из искусственного камня Hanex S008 (
Столешница для санузла с интегрированной раковиной из искусственного камня Tristone A104 (
Столешница для ванной комнаты из искусственного камня Staron ES581 (
Столешница для санузла из искусственного камня Staron SQ019 (
Столешница для ванной комнаты с накладной раковиной из камня LG Hi-Macs S034 (
Столешница с интегрированной раковиной из искусственного камня Staron PA860 (
Радиусный умывальник из искусственного камня Grandex M708 (
Столешница для санузла из искусственного камня Tristone A104 (
Столешница для ванной комнаты из кварцевого агломерата Cambria Torquay (США)
Столешница для ванной комнаты из кварцевого агломерата Technistone Noble Desiree Grey (Чехия)
Столешница для ванной комнаты из кварцевого агломерата Cambria Buckingham (США)
Столешница для ванной комнаты из кварцевого агломерата Samsung Radianz Verona Verde (
Столешница для ванной комнаты из кварцевого агломерата Cambria Bellingham (США)
Столешница для ванной комнаты из кварцевого агломерата Vicostone Misterio (Вьетнам)
Столешница для ванной комнаты из кварцевого агломерата Compac Black Ama (Португалия)
Столешница для ванной комнаты из кварцевого агломерата Technistone Starlight Black (Чехия)
Столешница для ванной комнаты из кварцевого агломерата Technistone Crystal Royal (Чехия)
Раковина для ванной комнаты из искусственного камня Corian Designer White (США).
Мойка для кухни из искусственного камня Staron PR850 (
Мойка для кухни из искусственного камня Staron PG830 (
Мойка с фруктовницей для кухни из искусственного камня Tristone A104 (
Интегрированная мойка для кухни с проточками для стока воды из камня LG Hi-Macs M201 (
Интегрированная мойка для кухни из искусственного камня Tristone ST129 (
Раковина для ванной комнаты из искусственного камня Grandex P104 (
Раковина для ванной комнаты из искусственного камня Staron PA860 (
Интегрированная мойка с проточками для стока воды из искусственного камня Grandex D304 (
Мойка интегрированная круглая из искусственного камня LG Hi-Macs W022 (
Интегрированная мойка из искусственного камня Tristone F102 (
2 интегрированные мойки для санузла из искусственного камня Staron PG810 (
Интегрированная мойки для санузла из искусственного камня Staron PG810 (
Интегрированная мойка для кухни с проточками для стока воды из камня LG Hi-Macs M201 (
Интегрированная мойка для кухни из искусственного камня Tristone ST129 (
Раковина для ванной комнаты из искусственного камня Grandex P104 (
Раковина для ванной комнаты из искусственного камня Staron PA860 (
Интегрированная мойка с проточками для стока воды из искусственного камня Grandex D304 (
Мойка интегрированная круглая из искусственного камня LG Hi-Macs W022 (
Интегрированная мойка из искусственного камня Tristone F102 (
2 интегрированные мойки для санузла из искусственного камня Staron PG810 (
Интегрированная мойки для санузла из искусственного камня Staron PG810 (
Стойка-ресепшн по индивидуальному проекту из искусственного камня Hi-Macs G113 (
Стойка-ресепшн по индивидуальному проекту из искусственного камня Hi-Macs T007 (
Стойка-ресепшн из искусственного камня Grandex S209 (
Стойка-ресепшн из искусственного камня Grandex P102 (
Стойка-ресепшн по индивидуальному проекту из искусственного камня Hanex P007 (
Подоконник Г-образной формы из искусственного камня Tristone A104 (
Подоконник эркерный из искусственного камня Hi-Macs S034 (
Подоконник эркерный радиусный из искусственного камня Grandex S209 (
Подоконник совмещенный со столешницей из искусственного камня Hanex D027 (
Подоконник из искусственного камня Corian Linen (США). Дополнительно: инкрустация кромки черным камнем.
Подоконник эркерный из искусственного камня Staron BW010 (
Подоконник, переходящий в столешницу, из искусственного камня Staron SS042 (
Подоконник из искусственного камня Tristone S119 (
Эркерный подоконник из искусственного камня LG Hi-Macs W010 (
Подоконник, переходящий в столешницу, из искусственного камня Tristone TS201 (
Подоконник из искусственного камня Tristone A104 (
Г-образный подоконник из искусственного камня Staron BW010 (
Подоконник из искусственного камня Tristone A134 (
Подоконник, переходящий в столешницу, из искусственного камня Grandex A413 (
Подоконник из искусственного камня Tristone F107 (
Подоконники из кварцевого агломерата Samsung Radianz Kauai Cream (
Подоконники из кварцевого агломерата Samsung Radianz Kauai Cream (
Подоконники из кварцевого агломерата Vicostone Serrizzo Monterosa (Вьетнам)
Подоконники из кварцевого агломерата Samsung Radianz Teton Beige (
Подоконники из кварцевого агломерата Samsung Radianz St. Helen’s White (
Подоконники из кварцевого агломерата Santa Margherita Atena (Италия)
Подоконники из кварцевого агломерата Vicostone Bizana (Вьетнам)
Подоконники из кварцевого агломерата Avant Клермон (Китай)
Стеновая панель для кухонной столешницы из искусственного камня Corian Witch Hazel (Dupont, США)
Стеновая панель из искусственного камня Tristone V008 (
Стеновая панель из искусственного камня LG Hi-Macs M412 (
Стеновая панель из искусственного камня Grandex P102 (
Стеновая панель из искусственного камня Tristone F113 (
Стеновая панель из искусственного камня Tristone S102 (
Кварцевый агломерат Caesarstone, текстура 4600 Organic White.
Кварцевый агломерат Caesarstone, текстура 8311 Nebbia.
Кварцевый агломерат Cambria, текстура Burton brown.
Лестница из кварцевого агломерата Cambria Windermere (США)
Лестница из кварцевого агломерата Silestone Haiku (Испания)
Лестница из кварцевого агломерата Santa Margherita (Италия)
Лестница из кварцевого агломерата Technistone Crystal Absolute White (Чехия)
Лестница из кварцевого агломерата Technistone Crystal Quartz White (Чехия)
Лестница из кварцевого агломерата Avant Аквитания Бланка (Китай)
ЕСТЬ ГОТОВЫЙ ПРОЕКТ?
Если у вас уже есть проект помещения, то достаточно приложить его к заявке и через 5 минут наши менеджеры назовут финальную стоимость работ.РАССЧИТАТЬ ПРОЕКТ СО СКИДКОЙ
НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ?
Задайте вопрос нашему специалисту и получите скидку 5% на заказ!
Закажите обратный звонок и наши менеджеры перезвонят вам.
Наше производство существует с 2009 года. Общая площадь цеха составляет 1200м2.
Каждое изделие соответствует стандарту ГОСТ 16371-93.
Мы используем исключительно сертифицированные материалы и профессиональное оборудование Festool, Makita, Dewalt и Keiser.
Минимальный стаж наших мастеров, задействованных на производственном участке, составляет 5 лет.
Наш каталог материалов насчитывает более 1000 образцов искусственного камня и кварцевого агломерата.
Процессы производства регламентированы, что позволяет соблюдать сроки. Неделя от заказа до установки – реально!
Наши менеджеры сделают расчёт всего за 5 минут, а стоимость не изменится в процессе производства и установки.
На каждое изделие вы получаете гарантию 10 лет. Также мы предлагаем услуги по ремонту, полировке и устранению сколов.
Каждое наше изделие перед отправкой на монтаж проходит проверку в отделе технического контроля.
Мы профессионально работаем с искусственным камнем, готовы предложить вам оптимальные условия и гарантировать высочайшее качество оказываемых услуг.
Мы рассчитываем заказ, исходя из внутреннего курса доллара. Сохраняем цены на 30% ниже мебельных салонов.
Наши специалисты оставят после себя безупречную чистоту. Не только в квартире, но и на строительном объекте.
Мы готовы предложить выгодные скидки для наших клиентов. Регулярные скидки и акции – ещё один повод выбрать «Камнелон»!
Наш специалист привезёт 1000 образцов искусственного камня и кварцевого агломерата, сделает замер помещения и поможет оптимизировать бюджет. И всё это бесплатно!
НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО РАСПОЛОЖЕНО В МОСКВЕ
Для доставки готовой продукции нам потребуется минимум времени, а вы можете посетить наш цех.
Вызов замерщика
Отправлено!
ПОХОЖИЙ ПРОЕКТ
Отправлено!
ЗАКАЗАТЬ РАСЧЁТ
Отправлено!
ЗАКАЗАТЬ РАСЧЁТ
Отправлено!
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК
Отправлено!
ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ!
ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ!
Скидка формируется индивидуально, исходя из стоимости выполняемых работ, которая фиксировано составит 5%
Спасибо, что выбрали нас!
Кстати, замер в нашей компании осуществляется бесплатно!
УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ
Отправлено!