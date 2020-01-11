Современный дизайн домов, офисов, отелей ориентирован на принципиально новые материалы. Наша компания использует для производства цельный акриловый камень и кварцевый агломерат, которые сочетают привлекательность природного материала и улучшенные характеристики. У нас можно заказать столешницы из искусственного камня от производителя, а также производство любой мебели, отделки и предметов интерьера. На правах официального обработчика мы создаем в собственных цехах изделия из материалов, качество и декоративные характеристики которых признаны во всем мире.



Наша коллекция включает акрил марок «Corian», «Grandex», «Samsung Staron», «LG Hi-Macs», «Hanex», «Tristone», а также кварц марок «Avant», «Cambria», «Samsung Radianz», «Vicostone», «Silestone», «Technistone», «Caesarstone». Каждая марка состоит из разных серий, которые отличаются фактурой и оттенком.

Всего в каталоге есть более 1000 образцов, из которых мы изготавливаем под заказ:



● столешницы для ванной комнаты, кухни;

● подоконники – традиционные, эркерные, каскадные;

● стойки – барные, кассовые, ресепшн;

● столы любого назначения и формы;

● ванны, раковины, полки, рабочие поверхности.



Почему стоит заказать изделия из камня у нас?



У нас можно купить изделия со стандартными параметрами или заказать изготовление модели любого размера и геометрической формы.

Основные «плюсы» наших услуг:



● большой выбор сертифицированного искусственного камня;

● цеха с парком высокотехнологичных станков;

● изготовления предметов со сложной изогнутой формой;

● бесплатное соединение элементов, изготовление бортиков, кромок, вырезов;

● доставка по Москве и Московской области и монтаж под ключ с гарантией.



Положительные отзывы клиентов и наши изделия в интерьерах лучших отелей, ресторанов и особняков – подтверждение качества наших услуг!

